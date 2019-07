Maledetta Pontina, lavori infiniti: 5 giorni di caos per la nuova segnaletica

Pontina, una strada maledetta: i lavori sono infiniti. Dopo l'asfalto, ora tocca alla segnaletica: altri 5 giorni di caos. Anas a lavoro anche sulla Salaria,

Per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla pavimentazione recentemente realizzata, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare, in tratti saltuari, lungo la strada statale 148 “Pontina”, in direzione Roma. I lavori, che si svolgeranno dal 5 al 9 agosto, per motivi di sicurezza e celerità, saranno effettuati nella fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le ore 18:00.

Nel dettaglio, saranno chiuse, a fasi alternate e per tratti limitati, la corsia di marcia o di sorpasso del tratto stradale compreso tra il km 67,070 ed il km 37,500 ed entrerà in vigore il restringimento della carreggiata e, ove presenti, delle rampe di svincolo e delle complanari.

L'Anas a lavoro non solo sulla Pontina. Sulla strada statale 4 “Via Salaria”, all'altezza del km 105 ed in prossimità del bivio per Micigliano (RI), è stato demolito uno sperone roccioso mediante l’utilizzo di esplosivo.

