Paura in zona Balduina dove nella mattina di martedì un camionista alla guida di un furgone frigorifero ha sbandato travolgendo oltre una decina di automobili parcheggiate lungo via Marziale.

L'uomo, un 54enne nato a Frosinone, ha avuto un malore mentre si trovava al volante e dopo gli scontri è morto d'infarto. Il furgone non ha investito nessun passante e non ci sono stati feriti.

Sul posto è arrivata la polizia locale, che ha isolato l'area per i rilievi.