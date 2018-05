Maltempo, allerta meteo della Regione: attesi temporali per le prossime 36 ore

Nuova ondata di maltempo in arrivo sul Lazio, scatta l'allerta meteo della Regione. Pioggia, vento e temporali attesi per le prossime 36 ore.

"Il Centro Funzionale Regionale - comunica in una nota la Regione Lazio - ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di allerta del Lazio: dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 maggio e per le successive 24-36 ore. E’ altresì in corso di validità l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento di ieri. La Sala Operativa Permanente ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555".