Maltempo, allerta meteo della Regione: martedì 9 gennaio tornano i temporali

Allerta meteo della Regione, torna il rischio temporali sulla Capitale. Previsto maltempo dalla mattinata di martedì 9 gennaio fino alle successive 24 ore.

A renderlo noto è la Regione Lazio, che, tramite una nota, dirama l'allerta del Centro Funzionale Regionale: "Il Centro Funzionale Regionale ha adottato un avviso di criticità con indicazione che dalla prima mattinata di domani 9 gennaio e per le successive 24 ore si prevede nelle zone di allerta del Lazio: per rischio idrogeologico per temporali Codice Giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri e Aniene. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa al numero 803.555".