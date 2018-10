Maltempo, appello della protezione Civile. Martedì sarà allerta arancione

Bus deviati e decine di alberi caduti. L'allerta maltempo non cessa, la protezione Civile di Roma lancia un appello e martedì si prepara il "bis" di disagi e problemi.

Attraverso una nota il Comune rende note le raccomandazioni della protezione Civile, che chiede di limitare gli spostamente a causa "del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso".



E proprio a causa del forte vento e del maltempo proseguono i disagi, con strade chiuse e decine di alberi caduti. A quanto si apprende da Info Atac, al momento si regista infatti traffico intenso sulla via Flaminia. Le linee H-61-75-188-303-360-450-490-495-628-649-662-664-715-765 sono state deviate a causa della caduta di diversi alberi sulla strada. Sempre a causa del crollo di alberi su via Tiburtina (altezza Gerini), le corse Roma-Tivoli del Cotral sono state instradate su via PalmiroTogliatti -Gra-via Tiburtina, proseguendo poi per il normale percorso. Sospesa inoltre la circolazione della metro C tra Grotta Celoni-Pantano, si legge ancora su InfoAtac, per permettere la rimozione di un ostacolo sui binari trasportato dal forte vento. Attivati i bus navetta sostitutivi.

Oltre al centro di Roma, è soprattutto la zona Sud-Est della Capitale la più colpita dal maltempo. Strade importanti che presentano criticità, fanno sapere i vigili del fuoco, sono via Tor Bella Monaca, le zone della città universitaria La Sapienza, Flaminia, Prenestina, Casilina, ai Castelli romani e Lanuvio. Molti rami caduti hanno coinvolto autovetture come in viale dell'Università.

Ma non solo, l'ultimo bollettino della Regione Lazio, diffuso alle ore 14, ha confermato il livello arancione(moderato) per la criticità idrogeologica sia per il pomeriggio e la serata di lunedì che per l'intera giornata di domani. Massima attenzione quindi per le prossime ore, in attesa di decifrare l'andamento meteo