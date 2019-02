Il forte vento di questi giorni a Roma ha fatto cadere delle tegole su via dell'Impresa, la strada tra Palazzo Chigi e la Camera dei Deputati.

La stretta via, dove c'è anche l'ingresso riservato del Presidente della Camera, è stata chiusa per ragioni di sicurezza. Già nella giornata di sabato, sempre in centro città ma in via Frattina, un passante 50enne era stato colpito da una tegola fatta volare dal vento.