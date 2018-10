Maltempo, due giovani feriti. Zingaretti: “Stato di calamità? Nulla escluso”

Maltempo nemico pubblico numero uno. Due giovani a passeggio, nei pressi del Gianicolo, colpiti da un albero finiscono all'ospedale. E il governatore della Regione Nicola Zingaretti non esclude lo stato di calamità.

I due giovanissimi coinvolti nell'incidente sono finiti in codice rosso al San Camillo, il ragazzo maggiorenne, e in codice giallo al vicino Bambino Gesù per la ragazza, una sedicenne. E mentre Roma cade a pezzi sotto i colpi di pioggia e vento, con danni ad pggetto il sindaco Raggi assicura il massimo impegno del Campidoglio: "Dopo la bufera di vento che ieri ha investito Roma, secondo il bollettino meteo della Protezione Civile Regionale ora dobbiamo prepararci a piogge intense. Da questa notte sono al lavoro tutte le nostre squadre per rimuovere alberi caduti e nuovi detriti che rischiano di intasare i tombini che abbiamo gia' pulito in questi giorni - scrive Raggi su Facebook - Abbiamo raddoppiato il numero delle spazzatrici in azione sulle strade da questa mattina 100 macchine pulitrici girano per la città. Intanto gli uomini del Servizio Giardini di Roma Capitale stanno intervenendo su tutto il territorio; mentre la Polizia Locale sta vigilando sulle strade. Il timore è che questa nuova quantità di foglie, rami, calcinacci e pietre, causata dalla tempesta di vento, possa otturare nuovamente i canali di scolo delle acque ed impedirne il deflusso con conseguenti allagamenti di strade e scantinati".

Il peggio è quindi tutt'altro che alle spalle con Nicola Zingaretti, numero uno della Regione Lazio, che non smentisce a priori l'ipotesi di dichiarare lo stato di calamità: "Per essere seri bisogna quantificare e localizzare il tipo di danno e le forme che questo ha assunto - ha dichiarato Zingaretti - Ovviamente non escludiamo nessuna ipotesi”.