Maltempo, la sfida dei velisti romani: in gara nonostante mare mosso e pioggia

I velisti romani sfidano il maltempo: a causa delle condizioni meteo avverse del mese di novembre, il Campionato Invernale di Roma ha rallentato il programma. Weekend a tutta vela per oltre 1000 appassionati: in acqua nonostante mare mosso e pioggia.

Dopo l'annullamento delle regate di domenica 24 novembre a causa del maltempo, il Campionato Invernale di Roma d'altura proseguirà questo sabato con una giornata di recupero. Lo ha deciso nei giorni scorsi il Comitato di Regata con l'obiettivo di consentire ai regatanti di portare a termine un congruo numero di prove in questa prima fase dell'anno. Le oltre 80 imbarcazioni d'altura, pertanto, questo fine settimana saranno in acqua sia sabato che domenica, quest'ultima giornata già prevista a calendario.

Alla prima regata di sabato sarà abbinato anche il Trofeo Aldo De Musis, dedicato al primo presidente del circolo velico del comune costiero, che andrà ai primi classificati overall dei singoli raggruppamenti della prima prova di giornata. Alla premiazione presso il circolo sarà presente la signora De Musis che, come di consueto, preparerà un dolce per accogliere i velisti al rientro dal mare. "Abbiamo allertato gli armatori delle barche partecipanti - conferma il presidente del Comitato di Regata, Luciano Crocetti - circa la possibilità di regatare già sabato con partenza alle 10.00. Le previsioni meteo indicano un vento da sud ovest da 5 a 10 nodi, l'unico ostacolo potrebbe essere l'onda. Il giorno precedente la regata daremo ulteriori comunicazioni a tutti. Purtroppo questa prima parte del campionato è stata un po' sfortunata; le pessime condizioni meteo di novembre non hanno aiutato, ma il nostro impegno è massimo per far divertire gli oltre 1000 partecipanti e farli regatare sempre in sicurezza".

Dopo la pausa Natalizia, il programma delle regate prevede le prossime uscite il 12 Gennaio 2020. Tutti gli aggiornamenti sul campionato si trovano sul sito ufficiale: www.cvfiumicino.org.

LE PROSSIME DATE DEL CAMPIONATO INVERNALE DI ROMA

Sabato 7 Dicembre 2019 (Recupero)

Domenica 8 Dicembre 2019

Domenica 12 Gennaio 2020

Domenica 26 Gennaio 2020

Domenica 9 Febbraio 2020

Domenica 23 Febbraio 2020

Domenica 8 Marzo 2020

Qualora nel corso della stagione di dovessero presentare condizioni meteo avverse, il Comitato di Regata potrà decidere ulteriori recuperi nelle giornate di sabato precedenti la regata.