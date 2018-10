Maltempo Roma, pioggia e vento in arrivo: Raggi chiude le scuole anche martedì

Ancora pioggia e vento in arrivo sulla Capitale, il sindaco Raggi corre ai ripari ed annuncia il secondo giorno consecutivo di scuole chiuse.

Niente lezione per migliaia di ragazzi anche martedì, con un tweet il sindaco annuncia la nuova allerta nubifragio. Oltre 250 gli interventi su rami e alberi crollati del Servizio Giardini, con raffiche di vento che, nel pomerggio, hanno superato i 100 km orari. Dopo i disagi del pomerigio, nonostante il falso allarme della mattina, Raggi non rischia ed annuncia: "le scuole resteranno chiuse per consentirne la messa in sicurezza". Virginia Raggi ricorda poi come l'ultimo bollettino meteo conferma anche per martedì un'allerta arancione, "seppur con venti in calo a partire dalla tarda mattiana".

Il sindaco ringrazia infine la polizia locale, i vigili del fuoco, volontari e tecnici comunali, esprimendo "preoccupazione per feriti" causati in città dal maltempo.