Maltempo Roma, schiantano alberi e crollano rami. Strade nel caos

Alberi e rami sono caduti su diverse strade della Capitale, abbattendosi in alcuni casi su auto e scooter in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti. In particolare alcuni alberi sono caduti in via Ruzzante, nel quartiere Ostiense e in via Gabriello Chiabrera.

Diversi rami, anche molto ingombranti,sono precipitati invece in diverse zone della città ingombrando lecarreggiate e creando problemi al transito. Secondo quanto riportaLuce Verde al momento è stata chiusa viale delle Milizie all'altezzadi via Barletta mentre a Valle Giulia è limitato il servizio tramdella linea 19.

Condizioni di guida difficoltose si registrano poi in via della Valledei Fontanili all'Altezza del Quartaccio e in via Boccea dove all'altezza di via Boccioleto c'è un senso unico alternato. Problemi anche in via Frugoni e in via Vilfredo Pareto, dove è stato istituito un senso unico alternato. E ancora disagi nella mattinata per rami caduti si sono registrati in via dell'Arco di Travertino, in via Brenta, viale dei Primati Sportivi e in via Monte del Finocchio.