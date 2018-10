Maltempo, strage di alberi e caos trasporti: interrotta la linea Roma-Lido

Il maltempo mette in ginocchio la città. Crollo di alberi e rami in caduta libera, sospesa la linea ferroviaria Roma-Lido e interrotta una tratta della metro B.

L'intera linea, comunica Atac, fuori servizio per la caduta di rami sulla rete elettrica, nei pressi di itina. Il forte veneto sta causando disagi alla circolazione, con strade chiuse e trasporti nel caos. Sospesa anche la circolazione nella Piramide-Laurentina della metro B. Per entrambe le tratte interrotte, sono in arrivo bus sostitutivi.

Alberi e rami sono caduti su diverse strade della Capitale, abbattendosi in alcuni casi su auto e scooter in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti. In particolare alcuni alberi sono caduti in via Ruzzante, nel quartiere Ostiense e in via Gabriello Chiabrera.Diversi rami, anche molto ingombranti,sono precipitati invece in diverse zone della città ingombrando lecarreggiate e creando problemi al transito. Secondo quanto riportaLuce Verde al momento è stata chiusa viale delle Milizie all'altezzadi via Barletta mentre a Valle Giulia è limitato il servizio tramdella linea 19.Condizioni di guida difficoltose si registrano poi in via della Valledei Fontanili all'Altezza del Quartaccio e in via Boccea dove all'altezza di via Boccioleto c'è un senso unico alternato. Problemi anche in via Frugoni e in via Vilfredo Pareto, dove è stato istituito un senso unico alternato. E ancora disagi nella mattinata per rami caduti si sono registrati in via dell'Arco di Travertino, in via Brenta, viale dei Primati Sportivi e in via Monte del Finocchio.