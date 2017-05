Biglietto gratis per tutte le coppie madri-figli, arriva “Mamma, ti porto al MAXXI”.

Super iniziativa del museo nazionale delle arti del XXI secolo, che, in occasione della festa della mamma, apre le porte con uno sconto speciale. Per tutte le mamme, accompagnate dai loro figli, il biglietto d'ingresso sarà infatti gratuito, per una giornata all'insegna dell'arte e della cultura.