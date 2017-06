Manifestazione CasaPound contro Ius soli, giovedì sit-in di protesta al Senato.

Nel giorno in cui la legge approda a Palazzo Madama si scatena l'offensiva di CasaPound, che, tra slogan e striscioni, organizzano un sit-in di dissenso proprio davanti al Senato. “Fermiamo i traditori della patria”, lo slogan, seguito, per promuovere la manifestazione, da locandine con la scritta “Grazie, ius soli” e l’immagine di alcuni dei terroristi che, da “europei”, hanno insanguinato il vecchio Continente.Tra i manifesti, ce n’è uno che ritrae Abdelhamid Abaaoud, l’attentatore del Bataclan. In calce alla foto un breve profilo del jihadista belga. “Invitiamo tutti gli italiani che non si arrendono a essere presenti con noi domattina al Senato per protestare contro una legge che dà l’ultima spallata alla nostra identità di popolo, regalando la cittadinanza a chi non l’ha voluta né conquistata – sottolinea CasaPound – Finora si erano limitati a toglierci i diritti, discriminando sistematicamente gli italiani a favore degli stranieri su casa, welfare, lavoro, ora vogliono ridurci a minoranza all’interno del nostro stesso paese. Non possiamo permetterlo”.