Manifesti ProVita a Roma, Raggi ordina la rimozione: “Offendono i cittadini”

Manifesti ProVita contrari al regolamento, in materia di pubbliche affissioni, del Comune. Raggi ne chiede la rimozione: "Offendono tutti i cittadini".

Un bambino dentro un carrello, con tanto di codice a barre, guidato da due uomini e la scritta: "Due uomini non fanno una madre". I manifesti dell'associazione onlus ProVita finiscono al centro della polemica ed il sindaco Virginia Raggi prende posizione, schierandosi contro la campagna pubblicitaria. Il messaggio e l'immagine non sarebbero poi mai stati autorizzati da Roma Capitale e dal Dipartimento di competenza, ed infatti violerebbero le norme previste in matera che vietano " espressamente esposizioni pubblicitarie dal contenuto lesivo del rispetto di diritti e libertà individuali".



Il sindaco Raggi ha quindi dichiarato: “La strumentalizzazione di un bambino e di una coppia omosessuale nell’immagine del manifesto offendono tutti i cittadini”.