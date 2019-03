Manuel Bortuzzo torna a nuotare. Al via la riabilitazione al Santa Lucia

Manuel Bortuzzo, la caduta nella sparatoria all'Axa e la rinascita in piscina. Un mese dopo l'aggressione, il giovane nuotatore torna in acqua per la riabilitazione nel centro dell'Istituto Santa Lucia.

Poche parole, solo qualche istante per far vedere la nuova fase della sua vita dopo quella notte del 3 febbraio. Manuel pubblica un video in cui saluta chi lo segue, apparentemnte sereno e tranquillo: "Ciao a tutti, finalmente si torna in acqua. Oggi inizia la riabilitazione". Armato di cuffia e costume, Manuel torna a dare le prime bracciate dopo le dolorose ferite alla spina dorsale, a causa delle quali ha perso l'uso delle gambe.

Bertuzzo, si è sottoposto in questo periodo a faticose sedute di fisioterapia e altri trattamenti anche grazie all'aiuto di appositi macchinari, fino al "debutto", da convalescente, in piscina.