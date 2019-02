Manuel, il gip smonta i due aggressori: “Troppe lacune, volevano uccidere"

“Hanno agito con assoluta mancanza di scrupolo e di controllo, esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco verso le parti vitali della vittima, con evidente intento di ucciderla e non di ferirla".

Sono parole fortissime quelle scritte dal gip Costantino De Robbio nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata nei confronti di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due giovani di Acilia accusati dalla procura di concorso in tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi nei confronti di Manuel Bortuzzo.

De Robbio ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due fermati. A non convincere il giudice è anzitutto la circostanza che vedrebbe Marinelli invitare l'amico a tornare sul luogo dove era appena stato aggredito per reagire, luogo dal quale, a detta loro, erano appena scappati, nonché sulla circostanza che lo stesso Marinelli avrebbe preso la pistola di nascosto da Daniel che poi non avrebbe nemmeno chiesto all'amico dove aveva preso l'arma nei tre giorni successivi al fatto. “Hanno ammesso ogni responsabilità rilasciando dichiarazioni che appaiono del tutto inverosimili, fornendo una ricostruzione del movente in modo gravemente lacunosa al di là dell'ostinata reticenza sul dante causa dell'arma, dichiaratamente rinvenuta per strada", scrive ancora il gip.

Secondo De Robbio poi, "appare dunque evidente che i due, una volta appreso dagli organi di stampa del ritrovamento dell'arma con (verosimilmente) le impronte di Marinelli abbiano deciso di costituirsi provando a circoscrivere la responsabilità al solo sparatore, senza riuscire a fornire però una ricostruzione dei fatti minimamente convincente". Da qui la conclusione del magistrato "dell'assoluta pericolosità dei due indagati che, dopo aver programmato un omicidio non riuscito per cause indipendenti dalla loro volontà, hanno poi ideato un piano tendente a garantire almeno parzialmente la loro impunità dimostrando la proclività al delitto e l'assoluta mancanza di resipiscenza". Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano devono stare in carcere perché "è altamente probabile il rischio di reiterazione dei delitti della stessa specie di quello contestato attese le modalità con cui il delitto è stato perpetrato".

Quanto avvenuto sabato sera all'Axa "denota la mancanza di controllo e l'estrema pericolosità degli indagati, che non hanno esitato a recuperare una pistola che evidentemente avevano in precedenza acquistato e tenevano pronta per usarla, e programmare un omicidio brutale senza apparente motivo per poi allontanarsi dal luogo ridendo", come raccontato da testimone alla Polizia.