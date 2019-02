Manuel, scena muta davanti al gip. I due fermati restano a Regina Coeli

Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i giovani di Acilia che hanno sparato a Manuel Bortuzzo, fanno scena muta davanti a gip. I due fermati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio avventuro a Regina Coeli venerdì mattina. Riconosciuta la premeditazione, i due resteranno in carcere.

"Non hanno risposto alle domande del gip, perché quello che avevano da dire lo hanno già detto mercoledì sera in Questura. Stanno male per quanto fatto", ha spiegato il legale Giulia Cassaro uscendo dal carcere.

Il gip Costantino De Robbio ha convalidato il fermo dopo l'interrogatorio riconoscendo la premeditazione del tentato omicidio del giovane nuotatore.