Maratona di Roma, iscrizioni aperte per l'edizione 2019. Il 7 aprile il via

Maratona di Roma al via, aprono da martedì 9 ottobre le iscrizioni per l'edizione 2019. La gara, organizzata da Fidal, in programma per il 7 aprile.

L'iscrizione si può effetuare sul sito, magando una quota di 50 euro (per i tesserati Fidal, Runcard, Runcard Eps e tesserati per Federazioni Straniere affiliate alla Iaaf) fino al 31 dicembre 2018, 65 euro fino al 31 gennaio 2019, 80 euro fino al 28 febbraio 2019 e 95 euro fino al 25 marzo, data di chiusura delle iscrizioni. Per i non tesserati si dovrà aggiungere alle precedenti fasce di pagamento il costo della Runcard e dell'assicurazione relativa pari a 15 euro. Alla Maratona Internazionale di Roma possono prendere parte gratuitamente tutti gli atleti regolarmente tesserati per alcune Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP per la Stagione Sportiva 2019. Ancora ignoto il percorso di gara, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.