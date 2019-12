Roma

Lunedì, 2 dicembre 2019 - 14:32:00 Marina Militare in festa, a San Giovanni messa con la banda per Santa Barbara Mercoledì 4 dicembre messa solenne di Santa Barbara nella Basilica di San Giovanni in Laterano con Monsignor Santo Marcianò

Marina Militare in festa. Mercoledì 4 dicembre, alle ore 10.30, presso la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia, officerà la Messa solenne di Santa Barbara, patrono della forza armata. La celebrazione, aperta a tutta la cittadinanza, sarà accompagnata dalle note della Banda musicale e vedrà la presenza del personale in servizio della Marina Militare, numerose autorità civili e militari, personale in congedo oltre alle associazioni combattentistiche e d’arma. Questo sarà un momento particolarmente sentito, che avvicina sempre il personale della Marina Militare e chi ne ha fatto parte dedicandole gran parte della propria vita, ad un profondo pensiero per quanti, nei mari di tutto il mondo, nei teatri operativi e sul territorio Nazionale, svolgono quotidianamente il proprio lavoro al servizio della Patria e della collettività.