Marino: “Rigenerare il Comune, altrimenti nemmeno Superman salverà Roma”

Estella Marino, ex assessore all’ambiente del Comune di Roma, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus: “E’ stato un errore far cadere Marino”.

“Credo sia stato un errore far cadere quell'amministrazione perché avevamo messo in atto tanti percorsi di cambiamento profondi, non tutti visibili immediatamente. Il dispiacere è aver lasciato tutto a metà e ora vediamo che si è tornati indietro – ha detto ai microfoni della radio - Con un po' di calma e serenità bisogna fare valutazioni su quanti interessi abbia toccato quell'amministrazione e quando vai a toccare così tanti interessi dei contraccolpi devi prevederli e saperli affrontare”.

“A distanza di due anni e passa ci sono state delle rivalutazioni di quella scelta da parte del Pd, rivalutazioni in negativo - ha concluso la Marino - A Roma c'è un tema di macchina amministrativa completamente al limite delle proprie capacità, che va rigenerata perché altrimenti può arrivare anche Superman a fare il sindaco e non se ne esce”.