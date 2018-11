Marketing 2.0, imprenditori a confronto: nasce il venditore automatico

Professionisti ed esperti di marketing a confronto, al centro del dibattito il tema delle vendite e l'apporto tecnologico. Parte il conto alla rovescia per “Imprenditore & Professionista Live”: il primo evento gratuito interamente dedicato ai nuovi sistemi di vendita automatica.



Lunedì 3 dicembre, nell’incantevole cornice della Domus Sessoriana di Roma, professionisti ed esperti di marketing si confronteranno su un tema spesso sottovalutato e di cruciale importanza per la vita di qualsiasi attività vecchia e nuova: il tema delle vendite. Il format è stato pensato per stimolare il dibattito tra gli imprenditori, raccogliere idee e ascoltare testimonianze.

Al termine del confronto sarà presentato dalla Ns Power, per la prima volta in Italia, un sistema innovativo per generare in automatico clienti, per qualsiasi settore merceologico e di servizi, senza bisogno di apporto umano: IL VENDITORE AUTOMATICO. A tutti i partecipanti sarà permesso di provare personalmente l'ultima frontiera del marketing diretto, in un’occasione unica di aggiornamento e approfondimento: 180 minuti all'insegna dell'innovazione in tutti i settori del commercio!

Interverranno: il giornalista di Affaritaliani Fabio Carosi, l’imprenditore e direttore del progetto Il Venditore Automatico Galliano Balestrucci, il responsabile Marketing della Ns Power Matteo Maggi, l’imprenditore e social media manager Marco Guidi e il consulente e marketer Simone Mattoli.

La serata si concluderà con un ricco buffet.