Marzo a Roma è il mese della fotografia: grandi ospiti ed oltre 160 mostre

A marzo, la fotografia regina di Roma. Il mese “pazzerello” è dedicato all'arte di fotografare con un grande evento gratuito con oltre 250 iniziative in tutta la città. L'inaugurazione dell'evento sarà sabato 2 a Palazzo Merulana. Tre i grandi ospiti di fama internazionale: Franco Fontana, Ernesto Bazan, Fabrizio Ferri.

Oltre 450 fotografi coinvolti, 164 Mostre, tra personali e collettive, 63 incontri, tra talk, presentazioni di libri e proiezioni, 40 appuntamenti dedicati alla didattica, tra workshop, laboratori, photowalk e seminari, 140 location in tutta la città tra musei, gallerie, università, istituti statali, associazioni, biblioteche, scuole di fotografia, spazi pubblici e privati, esercizi commerciali, studi fotografici. Sono questi i numeri di “MFR19”, il Mese della Fotografia a Roma, il grande evento che per tutto il mese di marzo, animerà l’intero territorio della Capitale con oltre 250 iniziative gratuite.

Ideato da un gruppo di 14 fotografi professionisti riuniti nell’associazione Faro – Fotografia (Andrea Mazzini, Gilberto Maltinti, Roberto Huner, Sonia Zimmiti, Alex Mezzenga, Alessandra Zucconi, Maria Cristina Valeri, Giulio Speranza, Eugenio Corsetti, Elisa Posella, Francesca Romana Guarnaschelli, Cristiana De Bernardis, Pierangelo Francia, Paolo Franzò), “MFR19” vuole diffondere e promuovere la fotografia in tutte le sue forme ed espressioni grazie a luoghi suggestivi e prestigiosi che la città di Roma offre, dal centro alle periferie.

Un unico palcoscenico per celebrare l’arte della fotografia e raccontarla, attraverso la voce di chi la vive tutti i giorni, in una grande narrazione che unisce le realtà fotografiche che operano nel tessuto urbano della Capitale e quelle che provengono da altre regioni italiane. L’obiettivo è creare una rete che lavori in sinergia per accrescere la cultura fotografica in Italia così come avviene in altri Paesi europei.

L’inaugurazione dell'evento è prevista per il 2 marzo, ore 18:30, a Palazzo Merulana, l’ex ufficio d’igiene riaperto al pubblico dopo 50 anni, che per il mese di marzo sarà la “casa della fotografia”, dando l’opportunità a chi ancora non lo conosce di addentrarsi in uno spazio ricco di arte.