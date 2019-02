Marzo porta primavera e cultura. Domenica 3 ingresso gratis nei musei di Roma

Musei Capitolini, Foro di Traiano, Villa Torlonia e molto altro. Marzo riporta nella Capitale la domenica dedicata alla cultura, che, come ogni prima domenica del mese, garantisce l'ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

Oltre alle collezioni permanenti dei Musei, sarà possibile visitare gratuitamente anche tante mostre in corso, ad esclusione di "Il Sorpasso. Quando l'Italia si mise a correre, 1946-1961" al Museo di Roma. Sarà inoltre aperto al pubblico gratuitamente il percorso di visita nell'area dei Fori Imperiali dalle 8:30 alle 17, con l'ultimo ingresso alle 16. L'apertura straordinaria prevede l'ingresso in prossimità della Colonna di Traiano e, dopo il percorso attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al Foro Romano mediante la passerella realizzata presso la Curia dalla Soprintendenza di Stato.

Sono in corso numerose mostre da visitare, incentrate su argomenti molto differenti, a partire dai Musei Capitolini che ospita "La Roma dei Re. Il racconto dell'archeologia e I Papi dei Concili dell'era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura". Proseguendo, alla Galleria d'Arte Moderna di via Francesco Crispi "Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione" racconta la figura femminile attraverso artisti che l'hanno rappresentata e celebrata nelle diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. Nel chiostro-giardino della Galleria, l'installazione etica di Antonio Fraddosio "Le tute e l'acciaio" e' dedicata agli operai dell'Ilva e alla città di Taranto (prorogata fino al 5 maggio 2019). Al Casino dei Principi di Villa Torlonia "Discreto continuo - Alberto Bardi. Dipinti 1964/1984" presenta circa settanta opere tra le più rappresentative della lunga attività dell'artista; la mostra ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica.

Alla Casina delle Civette, sempre all'interno di Villa Torlonia, "Il mito rivisitato. Le maschere arcaiche della Basilicata" e' un viaggio - in 38 opere tra maschere e sculture dell'artista Nicola Toce - nello spazio e nel tempo alla scoperta di storie e cronache di vita fra natura impervia e borghi accoglienti. Ultimo giorno per visitare la straordinaria "Lisetta Carmi. La bellezza della verita'" al Museo di Roma in Trastevere dove e' in corso fino al 10 marzo anche "Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ambiente nell'era dei cambiamenti climatici", un percorso fotografico con cui Greenpeace racconta i cambiamenti climatici che ci riguardano tutti da vicino. Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco la mostra sull'archeologo e mercante d'arte "Ludwig Pollak" (Praga 1868 - Auschwitz 1943) ripercorre la storia professionale e personale del grande collezionista dalle sue origini nel ghetto di Praga agli anni d'oro del collezionismo internazionale, alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Il fascino e la magia del Colosseo sono raccontati ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali in "Viaggio nel Colosseo - Magico fascino di un monumento" attraverso una selezione delle opere dell'artista austriaco Gerhard Gutruf, realizzate in tecniche e formati differenti.

Domenica 3 marzo sarà inoltre possibile, per chi risiede o studia a Roma, acquistare la MIC, la card che al costo di 5 euro permette l'ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei Civici di Roma per 12 mesi. Con la MIC sono gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d'ingresso al museo a cura dei funzionari della Sovrintendenza Capitolina, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell'Ara Pacis.