Massacrato di botte per 100 euro: la rapina nel parcheggio di un supermercato

Uomo massacrato con calci e pugni al volto da un branco, il tutto per 100 euro. La rapina choc domenica sera nel parcheggio di un supermercato a Corso Francia. A chiamare i soccorsi la vittima, un moldavo di 52 anni, che ha avuto la lucidita, nonostante l'aggressione appena subita, di chiamare il 112.

Ad effettuare la rapina quattro rumeni di 36, 45, 52 e 59 anni, tutti arrestati dai carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio. La vittima ha riferito che mentre passeggiava all’interno del parcheggio di un supermarket di corso Francia è stato bloccato e colpito con pugni al volto e calci e quindi rapinato del portafoglio che conteneva la somma contante di 100 euro e i documenti personali. Appena i quattro sono scapati, a piedi, il 52enne ha contattato il 112 e richiesto l’intervento dei carabinieri, i quali hanno raggiunto la vittima e dopo aver raccolto la testimonianza di alcune persone, nonché la sua, sono riusciti ad individuare il quartetto a poca distanza dal luogo dell’aggressione, dopo pochi minuti.

Il 52enne nel frattempo è stata soccorso e trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo di Nancy dove è stato trattenuto in osservazione per la frattura del setto nasale e del pavimento orbitale sinistro. Gli aggressori sono stati trovati in possesso della refurtiva che è stata riconsegnata alla vittima.

Dopo l’arresto i 4 sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.