Massaggi erotici nel centro cinese a luci rosse. Maitresse denunciata

Centro estetico era in reltà tempio dei massaggi "hot", gestito da una maitresse, di nazionalità cinese, che sfruttava l'attività delle connazionali.

La 35enne tratteneva infatti i soldi pattuiti per le prestazioni sessuali di due ragazze, che offriva come extra a quelli che, inizialmente, erano semplici massaggi. L'attività è stata smascherata dai carabinieri della compagnia Trastevere, che, nel corso della perquisizione, hanno sequestrato due telefoni cellulari, utilizzati dalla donna per gestire gli appuntamenti a luci rosse. La proprietaria dell'attività è stata così denunciata per sfruttamento della prostituzione, mentre il locale è stato sequestrato.