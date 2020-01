Massimo D'Alema, la quarta vita: ora diventa presentatore di un live podcast

di Federico Bosi

La quarta vita di Massimo D'Alema: dopo la politica, il vino e la vela, diventa ora presentatore di un live podcast, in pieno stile radiofonico, su Antonio Gramsci al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Prima la politica, sia come presidente del Consiglio dall'ottobre 1998 all'aprile 2000 che come ministro degli Esteri nel secondo governo Prodi; poi il vino, con la sua azienda vinicola nel sud dell'Umbria tra Narni ed Otricoli; la vela, con l'acquisto nel corso degli anni di diverse barche (“la barca è una passione che mi coinvolge molto. È una forma di rapporto con il mare e con la natura. Non è vero che questa passione possano permettersela solo persone ricche”, dichiarò anni fa); e ora la presentazione di un podcast.

A partire dal 17 gennaio infatti, ogni due settimane di venerdì, si terrà Radio Zero, una serie di incontri tematici e musicali che si terranno, appunto, al piano zero del Palazzo delle Esposizioni, tra il Caffè delle Esposizioni e il Bookstore e tra i presentatori c'è anche quello del primo presidente del Consiglio nato dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il format è quello di una trasmissione radiofonica, presentata da un conduttore ogni volta diverso, su un tema ogni sera differente, affrontato attraverso la presentazione di uno o più libri, letture, discussioni, e selezioni musicali. Si tratteranno vari temi, dal fascismo all'analfabetismo, dal razzismo all'omofobia.

L'idea di RadioZero nasce dall'esigenza di trovare, ritrovare e aggregare ascoltatori di ogni generazione in uno spazio, insieme reale ed etereo, per riavvicinare un confronto critico e arrabbiato sulle derive dell'oggi e soprattutto per ricominciare a sintonizzarsi collettivamente e in modo costruttivo su nuovi percorsi, su vecchie e nuove passioni, su vecchi e nuovi valori.

Gli incontri avranno come presentatori e moderatori, oltre al già citato D'Alema, anche Massimo Bray, editore ed ex ministro nel Governo Letta; la scrittrice e blogger Michela Murgia e Clara Tosi Pamphili. Il podcast di ciascuna trasmissione sarà pubblicato sui siti e le pagine social dei partners del programma.





Il programma di Radio Zero

17 gennaio alle 18:30 - “Verba volant”

Massimo Bray presenta: Luca Serianni, L’italiano, Treccani Libreria; Dianne Hales, La bella lingua, Treccani Libreria; con Valeria Della Valle, Raffaella Scarpa e Luca Serianni. Selezioni musicali di Italian Stail Dj Yakuza.

31 gennaio alle 21:00 - “Come a teatro”

Michela Murgia presenta: Giorgio Ghiotti, Gli occhi vuoti dei santi, Hacca 2019. Dialogo con l’autore. Letture di Paolo Camilli e, al pianoforte Leonardo Laviola e Carlotta Masci.

14 febbraio alle 18:30 - “Psycofashion”

Clara Tosi Pamphili presenta: Andrea Batilla, Instant Moda, Gribaudo 2019; con Andrea Batilla, Andrea Carlino, Adriana Mulassano. San Valentino’s Dinner Party.

28 febbraio alle 18:30 - “Gramsci forever!”

Massimo D’Alema presenta: Giovanni Pizza, L’antropologia di Gramsci, Carocci editore, 2020; con Marino Niola, Barbara Pinelli, Giovanni Pizza. Selezioni musicali Musica è politica di Anna Nacci.