Maturità, libri scolastici gratuiti per gli studenti delle zone terremotate

Libri scolastici gratuiti per gli studenti terremotati, accordo solidale Miur-Editori.

Ritorno a scuola a più dolce per i bambini di 140 Comuni, che si vedranno distribuire gratuitamente i libri di testo per i prossimi due anni. Una spesa fissa che spesso grava sulle spalle delle famiglia di tutta Italia, ora divenuta meno gravosa grazie all'accordo tra il Ministero dell'istruzione e l?associazione Italiana Editori: "Lo prevede la convenzione siglata tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Associazione Italiana Editori (AIE), sintetizzata in una circolare che sarà inviata nei prossimi giorni alle scuole con modalità e scadenze per accedere all’agevolazione. La distribuzione gratuita dei testi varrà per i prossimi due anni scolastici, il 2017/2018 e il 2018/2019. Il nuovo accordo amplia quello siglato nell’autunno del 2016 per la fornitura di libri alle ragazze e ai ragazzi di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Acquasanta Terme, allargando l’iniziativa a tutte le alunne e gli alunni delle aree colpite da eventi sismici".

“Quello preso dall’Associazione Italiana Editori è un impegno importante. - sottolinea ancora nella nota la Ministra Valeria Fedeli - Ringrazio il Presidente del Gruppo Educativo AIE, Giorgio Palumbo, per la sensibilità mostrata e per aver voluto dare continuità ad un intervento che mette al centro le studentesse e gli studenti. L’iniziativa Miur-AIE “si inserisce nel solco delle azioni che si stanno mettendo in campo per riportare alla normalità territori duramente colpiti - prosegue la Ministra -. Queste non sono iniziative scontate, ma il segno tangibile che unendo le forze si possono offrire

Gli istituti scolastici delle aree interessate avranno così tempo fino al 15 luglio per trasmettere l’elenco delle studentesse e degli studenti, ai quali verranno assegnati i libri adottati per il nuovo anno scolastico. L’accordo Miur-AIE rientra tra le iniziative a favore del piano nazionale di interventi #RipartiamoDallaScuola, lanciato dal Miur all’indomani del sisma. Un piano di aiuto a medio e lungo termine per sostenere le comunità scolastiche colpite dal terremoto.