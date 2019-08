Maurizio Battista, grasse risate a Montalto di Castro: il 9 lo show del comico

Maurizio Battista ed il suo nuovo spettacolo “#estate...calmi2019” fanno tappa a Montalto di Castro Marina: venerdì 9 agosto previste grasse risate.

Ventidieci presenta, venerdì 9 agosto a Montalto di Castro Marina nell’ambito del “Vulci Festival On the Beach”, lo spettacolo di Maurizio Battista “#estate….calmi2019”, che recupera la data del 27 luglio rinviata per maltempo.

L’estate è l’occasione migliore per rivivere con spensieratezza la quotidianità, da sempre il centro della comicità dell’artista. Maurizio Battista ci guida in un percorso divertente nel quale pone a confronto i “tempi andati” con i “tempi moderni” per sottolineare vizi e virtù degli uni e degli altri, alla ricerca di quegli aspetti più spassosi e dissacranti, caratteristica questa di tutto il suo umorismo. Nello spettacolo si toccheranno tanti temi e tutti improntati al coinvolgimento emotivo del pubblico che rivivrà le situazioni familiari con quell’ironia semplice, ma arguta che aiuta il comico romano a presentare le cose che abbiamo vissuto tutti, con un angolazione differente. Maurizio, ancora una volta, si spende totalmente per il pubblico mettendo in scena la propria vita, con quella vena di verità che lo ha reso così benvoluto rendendo più alto il termine “popolare”, di cui è giustamente orgoglioso.