Mausoleo di Augusto, viaggio 3D all'interno di Roma. Premiato il sito web Tim

Mausoleo di Augusto, premiato il sito web Tim. Viaggio 3D all'interno di Roma, tra storia e tecnologia.

Creatività ed innovazione, riconoscimento internazionale per il sito mausoleodiaugusto.it: arriva la nomina a “Site of the day” dello spagnolo Awwwards. Il sito, ideato da Fondazione TIM e realizzato da Havas in collaborazione con l’agenzia di digital production Uprising, si inserisce nell’ambito del progetto di recupero dello storico monumento, riaperto grazie alla donazione di 6 milioni di euro da parte di Fondazione TIM. Il sito propone un viaggio interattivo attraverso la storia di Roma, progettato con il supporto delle più innovative tecniche di animazione e tecnologia WebGL. Ottimizzato per ogni device, il sito è strutturato in dodici capitoli. Grazie ad una navigazione in 3D e un menu interattivo, che si sviluppa intorno ad ogni simbolo, all’interno di ogni capitolo l’utente può accedere ai diversi contenuti muovendo la camera intorno ai singoli modelli tridimensionali.

Per poter creare questa esperienza sono state utilizzate le tecnologie più recenti (CSS3 e HTML5), grazie alle quali è possibile riprodurre ambienti ed oggetti 3D direttamente da browser. Ogni epoca del Mausoleo è rappresentata da un simbolo della storia romana, riprodotto in 3D e animato tramite il movimento di ogni singolo poligono che lo compone. Alla fine di ogni capitolo, infatti, ogni simbolo si suddivide in centinaia di frammenti, per poi assemblarsi in una nuova figura, ovvero l’icona del capitolo successivo.