Maxi incendio a Casal del Marmo: in cenere un capannone dell'antiquariato

Maxi incendio a Casal del Marmo dove nella serata di giovedì 4 gennaio è andato a fuoco un capannone in lamiera adibito alla vendita di antiquariato e dell'usato.

Lo stabile, che è andato completamente distrutto, ha preso fuoco introno alle 22.40. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco con autobotte, autoscala e carro autoprotettori.

L'immobile si trovava all'interno di un'area privata confinante con una villetta, in via Casal del Marmo 18. I pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero all'abitazione adiacente. A scopo precauzionale, la famiglia presente nella villetta è stata fatta momentaneamente evacuare fino al termine dell'intervento. Non ci sono persone ferite o intossicati.