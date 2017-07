Blitz anti abusivi a Montalto di Castro, maxi sequestro di prodotti made in China. Denunciati 4 extracomunitari.

Hanno seguito semplicemente le tracce dei quattro soggetti, come fossero le briciole della favola di Pollicino. I finanzieri hanno infatti sorpreso i venditori durante la loro attività abusiva lungo il litorale, impegnati a commerciare prodotti senza licenza. Ha preso così il via il maxi sequestro di oltre 2mila capi di abbigliamento, per un valore complessivo di oltre 10mila euro. Per i quattro uomini sono invece stati denunciate all'Autorità Giudiziaria per reati connessi alla contraffazione.