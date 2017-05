Maxi truffa: confiscati beni per 50 milioni a due usurai con società estere

Estorsione, usura, ricettazione, bancarotta fraudolenta e addirittura lesioni personali. Sono queste le accuse rivolte dalla Guardia di Finanza di Roma a un cittadino italiano e ad uno colombiano che si sono visti confiscare beni per un valore di 49,9 milioni di euro.

Salvador Vicente Frieri Gallo e Giuliano De Angelis, entrambi già noti alla Polizia Tributaria di Roma, avevano accumulato un patrimonio per lo più costituito da immobili della capitale, che non poteva corrispondere ai modesti redditi dichiarati. Frieri Gallo non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi tra il 1997 e il 2012 nonostante gli siano riconducibili beni societari e immobiliari.

Le forze dell’ordine hanno accertato che i due gestivano un’attività di usura che attingeva a conti correnti di società estere, attraverso contratti simulati e minacce vere e proprie nei confronti delle vittime.