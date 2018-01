Maxxi, boom di visitatori e social da record: il museo romano re del 2017

Maxxi re dei musei romani, almeno nel 2017. Il Museo nazionale delle arti del XXI secolo traccia il bilancio degli ultimi cinque anni, registrando un boom di visitatori e di contatti sui social.

Ad annunciare i numeri record del gigante di cemento, firmato Zaha Hadid, il presidente Giovanna Melandri, che a margine della presentazione del bilancio relativo al 2013-2018 ha dichiarato: "In cinque anni i visitatori totali sono stati 1 milione e 740 mila, sfruttando la leva della gratuità in molti progetti per formare nuovo pubblico". Oltre 430mila visitatori, tra paganti e non, nel solo 2017. Nel quinquennio il Maxxi ha organizzato poi 114 mostre e 2472 attività educative, acquisendo inoltre 169 nuove opere per la collezione permanente. Risultati anche merito della stessa Melandri e al Cda del museo, confermati per altri cinque anni: "Ho avuto il grandissimo onore di essere stata confermata alla guida del Maxi per i prossimi cinque anni insieme con il consiglio d'amministrazione - annuncia Melandri - Ringrazio pubblicamente il ministro Franceschini di questo". Per il 2018 in programma al Maxxi 10 nuove mostre, 4 focus sulla collezione, 3 progetti speciali e la collezione a Palazzo Barberini.