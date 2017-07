Mecenati olandesi adottano Fontana di Viale Tiziano: restauro da 100mila euro

Mecenati olandesi “adottano” la Fontana dei giardini di Viale Tiziano, maxi restauro da 100mila euro.

Misurazioni, rilievi 3d ed una meticolosa ricostruzione. Dopo circa cinque mesi giungono al termine i lavori di restauro condotti da una equipe “transnazionale”, composta da tecnici italiani e olandesi. Dopo il restauro della Fontana della Api ecco infatti il secondo intervento possibile grazie all'atto di mecenatismo della comunità olandese, che ha finanziato il ripristino della due fontane, per un importo complessivo pari a circa 100.000 euro, come gesto simbolico verso la città dopo gli atti vandalici compiuti da alcuni hooligans olandesi alla “Barcaccia” durante la partita Roma-Feyenoord. I lavori alla Fontana di Viale Tiziano, avviati il 13 marzo scorso, con la progettazione e la vigilanza della Sovrintendenza Capitolina, sono stati eseguiti dalla Meesters In (Ameide, Olanda), controllata dalla Società Reale Olandese Koninklijke Woundenberg. Società specializzate in restauro architettonico e note per famosi lavori di restauro nei Paesi Bassi, come quelli del Rijksmuseum ad Amstrerdam ed il Mauritshuis al’Aja. Durante l’inaugurazione la comunità Olandese ha inoltre regalato dei fiori nei colori di Roma e delle rose rosse a Roma e il suo popolo, come segno di amicizia e riconciliazione.