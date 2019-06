Medici al Giuramento d'Ippocrate: 600 pronti a iniziare la professione

Circa 600 medici di Roma e del Lazio domani sono riuniti per celebrare il giuramento d'Ippocrate che sancisce l'ingresso dei neolaureati nel campo della professione.

Arriva uno snodo fondamentale nella vita professionale di circa 600 camici bianchi di Roma e del Lazio: domani alle 16 presso lo Sheraton Hotel, in zona Magliana, i neolaureati sono riuniti per celebrare il Giuramento di Ippocrate, che segna il momento in cui potranno iniziare a esercitare la professione.

“Con questa iniziativa l’Ordine vuole dare un segnale forte e importante di attenzione e supporto a queste centinaia di neo iscritti – dichiara il presidente dell'Ordine di Roma e provincia Antonio Magi – consolidare le motivazioni e l’entusiasmo di questi nostri giovani collegh è il nostro compito anche eprche credo i possano fare la differenza nella qualità del loro lavoro per garantire salute ai cittadini che incontreranno nel loro agire quotidiano, sia negli ospedali che sul territorio”.