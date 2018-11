Memorial Franco Orio: faccia a faccia con l'endocrinologia d'eccellenza

di Sergio Moschetti

Ancora un volta Salerno sarà protagonista dell’ Endocrinologia campana grazie al Prof. Francesco ed al Dott. Marcello Orio i quali, come ogni anno, hanno voluto realizzare il Memorial Franco Orio, oggi alla sua nona edizione, quale occasione di incontro con la medicina di eccellenza in ricordo del loro indimenticabile padre e maestro che diede lustro alla città come uomo, come primario ospedaliero e come docente universitario.

Perché Franco Orio, ad undici anni dalla sua scomparsa è tuttora memoria viva per la città di Salerno quale primario per oltre 20 anni del reparto Endocrinologia dell’ospedale cittadino, antesignano dell’endocrinologia campana, docente universitario presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia a Napoli, ricercatore appassionato di luminosa intelligenza con numerose pubblicazioni scientifiche di livello internazionale; ma va anche ricordato, per la sua umanità, quale medico sempre disponibile e generoso nella cura dei propri pazienti, testimone appassionato dei valori cristiani in cui profondamente credeva e di cui fu interprete costante nella vita professionale, sociale e familiare.

Ed i suoi figli ne hanno seguito le orme esaltandone i suoi valori e raggiungendo risultati di eccellenza: Francesco è professore associato di endocrinologia presso il Dipartimento di Scienze motorie e del Benessere, dell’università “Parthenope” di Napoli, responsabile della sezione endocrinologica del CMSO di Salerno, riferimento al livello internazionale per la diagnosi e la cura della sindrome dell’ovaio policistico e delle malattie della tiroide; Marcello, medico internista, distintosi come ricercatore negli Stat Uniti, è oggi il Direttore del Centro Antidiabetico CMSO e gestisce quello che viene considerato un centro medico di eccellenza nella cura delle patologie legate al sistema endocrino ed al diabete; Concetta Serena, che esercita con passione la professione di farmacista e di madre.

Il convegno non è solo un occasione per ricordare, ma è, in particolare, la sede del XXII Corso Post-Specialistico di Endocrinologia e Diabetologia ed Endocrinologia Ginecologica che, iniziando con la giornata odierna, si concluderà sabato 1° dicembre; all’apertura dei lavori di oggi dopo una prima sessione dedicata alla “Endocrinologia pediatrica”seguirà quella sulle“Patologie dell’Ipofisi, Surrene ed Ovaio”, quindi sulle problematiche della “Tiroide”; il pomeriggio è dedicato al “Diabete” e alle innovazioni terapeutiche di questa malattia del mondo industrializzato e, nell’ultima sessione, verrà affrontato il tema dell’ “Osso ed ormoni sessuali maschili” e si parlerà di vitamina D.

Nella sesta sessione di sabato 1 dicembre il tema sarà “Obesità e Sindrome metabolica” con importanti novità sulla cura dell’ovaio policistico e sui nuovi approcci dietetici, soprattutto la dieta chetogenica cui seguirà una Tavola rotonda con il dibattito sul tema “Obesità: una malattia sociale”, condotta dal giornalista di LiraTv Andrea Siano, e domande del pubblico a cui parteciperanno studenti di diverse scuole superiori di Salerno.

La giornata di domenica sarà anche un segno tangibile dell’amore di Franco Orio per i giovani in cui credeva come risorsa indispensabile per il futuro della professione medica sempre improntata sullo studio e sulla ricerca. Sarà infatti l’occasione per la consegna della Borsa di Studio “Franco Orio Anno 2018” - resa possibile anche grazie al Rotary Club Salerno Est, ed alla sensibilità di aziende private come Dechem e CMSO - che sarà devoluta ad un ricercatore della Regione Campania e della provincia di Salerno particolarmente meritevole in quanto distintosi per i suoi studi scientifici in Italia ed all’estero.

Così come nelle precedenti edizioni, quale conferma di quanto ancora sia viva la memoria del Prof. Franco Orio, si prevede la partecipazione alla cerimonia di consegna della Borsa di studio di importanti esponenti politici ed accademici; tra questi l’on. Piero De Luca, Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno, Franco Picarone Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Aurelio Tommasetti Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Salerno, Alberto Carotenuto Magnifico Rettore dell’Università Phartenope di Napoli, Andrea Soricelli Direttore DISMEB Università Parthenope di Napoli, Mario Capunzo Direttore Dipartimento Medicina e Chirurgia e Odontoiatria Salerno, Giuseppe Longo Direttore generale AOU Ruggi d’Aragona Salerno, Mario Iervolino Commissario straordinario ASL Salerno, Giovanni D’Angelo Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, Carmine Napoli, Presidente Rotary Salerno Est.

Le due giornate di venerdì 30 novembre e di sabato 1° dicembre del Memorial Franco Orio e del XXII corso Post Specialistico vengono ospitate nelle sale dell’Hotel Mediterraneo, in via Generale Clark 54 , ovviamente, di Salerno.