Meningite, allarme rientrato. Asl Roma 2: “Ceppo virale. Stop alla profilassi”

Rientra l'allerta meningite esplosa dopo il caso accertato di un bambino contagiato in una scuola materna dell'Eur. L'Asl Rm2 invita genitori ed insegnanti dell'istituto "Leonardo da Vinci" alla calma.

I medici hanno chiarito che la forma di meningite contratta dal piccolo paziente del Policlinico Gemelli è virale e non batterica. Non risulta necessaria quindi una profilassi di massa tra i bambini dell'istituto frequentato dal piccolo: "In riferimento agli articoli comparsi sui quotidiani relativi al caso di meningite riscontrato in un alunno della scuola materna “Leonardo da Vinci”, si comunica che, a seguito di ulteriori analisi cliniche effettuate dal Policlinico Gemelli, è stato isolato il virus influenzale ceppo H1N1, pertanto si tratta di meningoencefalite virale e non batterica, ragione per cui non è più necessario effettuare la profilassi".