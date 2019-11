Mercoledì nero delle Ferrovie, incendio a Tiburtina: treni in tilt e ritardi

Mercoledì nero per le Ferrovie, incendio alla stazione Tiburtina dove nella notte è andata a fuoco una cabina che alimenta il sistema dei semafori dello scalo romano. Il guasto ha mandato in tilt il traffico ferroviario costringendo i treni a diversi minuti di ritardo.

Le fiamme sono partite intorno alle 4:50. Sul posto i poliziotti della Polfer. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Non è esclusa l'ipotesi dolosa.

Il problema ha interessato anche le linee alta velocità e convenzionale e la linea FL1 Fiumicino – Fara Sabina – Orte, dove i treni hanno viaggiato con 30 minuti di ritardo.