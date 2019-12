Meteo Roma 1 e 2 gennaio. Sole pieno e vento da nord, minima a zero gradi

Meteo Roma 1 e 2 gennaio. Il 2020 inizia nella stessa maniera con il quale ci ha lasciato il 2019: sole pieno accompagnato dal “glaciale” vento da nord che inchioderà le minime dei primi giorni dell'anno intorno allo zero.

Nel dettaglio mercoledì 1 gennaio bel tempo con sole splendente per l'intera giornata con temperatura minima a 0 gradi e massima a 13. Il sole sorgerà alle 7:37 e tramonterà alle 16:49.

Giovedì 2 ancora sole e niente nuvole sulla Capitale. La minima farà un passetto avanti e sarà di 2 gradi, massima sempre 13.

Tendenza per giovedì 3 gennaio. Arrivano qualche innocua nube in città, specialmente nel pomeriggio. In leggera salita le temperature: minima a 4 gradi, massima a 14.