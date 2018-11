Meteo Roma, 1 dicembre e weekend. Sole e nubi, temperature in risalita.

Meteo Roma, 1 dicembre: coperto al mattino con una bassissima possibilità di qualche goccia di pioggia intorno alle 7. Da metà mattina via le nuvole per tutto il weekend e temperature in risalita.

La temperatura minima sarà intorno ai 9 gradi e la massima di 15 gradi.

Il sole sabato sorgerà alle 7:18 e tramonterà alle 16:39.

Tendenza per domenica 2. Giornata limpida senza alcuna nube e in totale assenza di vento. In tarda serata l'arrivo di qualche nube coprirà il cielo in vista di un lunedì caratterizzato da deboli piogge. Temperature in constante aumento da domenica per tutto il resto della prossima settimana.