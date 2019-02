Meteo Roma 1 marzo. Nuvole a fare da padrone, rischio pioggia in serata

Meteo Roma 1 marzo. Addio anticipo di primavera, venerdì riporta la Capitale in pieno inverno con cielo coperto e rischio di piogge.

Un cielo coperto con foschia apriranno le prime ora della giornata, che registrare minime intorno ai 5 gradi per le 7 del mattino. Massime in diminuzione rispetto ai giorni passati, con le nuvole a far da padrone e il picco di 12 gradi nel pomeriggio. In serata la minaccia del maltempo, con rischio di deboli piogge. Il sole sorgerà alle 6:49 e tramonterà alle 17:59.

Previsioni per il weekend. Tempo in miglioramento, con cielo parzialmente sereno e nubi solo al mattino. Temperature in risalita, con il termometro che, nella giornata di domenica, toccherà massime anche di 17 gradi.