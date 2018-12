Meteo Roma 11 dicembre. Arriva il grande freddo, le minime in picchiata

Meteo Roma 11 dicembre. Brividi veri col termometro in picchiata verso gli zero gradi, quasi a sfiorarsi a seconda delle zone della città.

Si apre una settimana anomala per il clima romano. Martedì sole e freddo, poi torna la pioggia con una lieve risalita delle temperature minime che andranno di nuovo giù in prossimità del week end. Tutta colpa del vento che si orienterà prima da nord e poi da est, per poi disporsi da su e quindi nuovamente da nord, seguendo una sorta di altalena.

Martedì 11 il sole si leverà alle 7,27 e tramonterà alle 16,39.

Tendenza per mercoledì, 12: sole al mattino e nel pomeriggio cielo coperto con possibili piogge deboli.