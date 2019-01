Meteo Roma, 11 gennaio. Cielo senza nuvole, la città avvolta nel gelo

Meteo Roma, 11 gennaio: giornata quella di venerdì caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Raffiche di vento freddo da Nord-Nordest geleranno la Capitale sia in mattinata che in serata, diminuendo di poco le temperature.

La temperatura minima sarà di 1 gradi e la massima di 9. Il sole venerdì sorgerà alle 7:36 e tramonterà alle 16:59.

Tendenza per sabato 11. Sole per tutta la giornata, qualche nube sparsa in arrivo nella tarda serata. La minima torna a 0 gradi.