Meteo Roma 11 ottobre. Venerdì è il trionfo del sole e del caldo autunnale con cielo sereno ad eccezione delle prime ore del mattino, segnate da una leggera foschia che poi sparirà.

La minima sarà di 14 gradi e la massima di 24 con una percezione della temperatura che sfiorerà i 26 gradi. Il sole sorge alle 7,17 e tramonta alle 18,36. Mancano 16 giorni al cambio dell'ora.

Previsioni per sabato 12 ottobre. Sole e nuvole con nubi sparse. Temperatura in lieve aumento per i venti da sud.