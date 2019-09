Meteo Roma 11 settembre. Solo nuvole in città. La massima risale a 30 gradi

Meteo Roma 11 settembre. Giornata quella di mercoledì grigia e cupa: le sole ed indiscusse protagoniste saranno le nuvole. Temperatura minima stazionaria a 17 gradi, risale la massima che tornerà a sfondare il muro dei 30.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud. Il sole mercoledì sorgerà alle 06:45 e tramonterà alle 19:27.

Previsioni per giovedì 12 settembre. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature ancora in risalita: minima a 20, massima a 31.