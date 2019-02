Meteo Roma 12 febbraio. Il vento spazza le nubi, tornano sole e freddo

Meteo Roma 12 febbraio. Cielo limpido e sole accompagneranno il martedì della Capitale, dopo un lunedì all'insegna del vento le temperature tornano a calare.

Atteso bel tempo per tutta la giornata, con temperature minime che sfioreranno gli 0 gradi con picchi, intorno alle 7, ad 1 grado. Sole e temperature in rialzo nel pomeriggio, con massime di 9 gradi tre le 13 e le 16. I venti saranno moderati da Nord al mattino con intensità di circa 19km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 21km/h.

Tendenza per mercoledì 13 febbraio. Mercoledì ancora giornata caratterizzata dal bel tempo, sole costante e assenza di nubi. Temperature ancora basse, in attesa di un netto rialzo previsto per giovedì.