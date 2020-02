Meteo Roma 12 febbraio: sole splendente e nuvole in serata. Massima a 17

Meteo Roma 12 febbraio. Sole splendente e qualche nuvola in serata, la massima in flessione.

Lo scenario meteo di questi giorni assomiglia sempre più a una voglia di primavera, con un'alternanza di sole e nuvole dove però il bello prende il sopravvento. Domani, mercoledì, minima 10 gradi, massima 17. Il sole sorge alle 7,10 e tramonta alle 17,38.

Previsioni per giovedì 13 febbraio. Minima in flessione a 7 gradi e massima a 17; poco nuvoloso al mattino. In serata coperto con possibili piogge deboli.