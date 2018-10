Meteo Roma 12 ottobre. Piogge deboli domani, week end a tutto sole e caldo

Meteo Roma 12 ottobre. La mattina si apre col cielo grigio e quella che i romani definiscono coloritamente la “gnagnarella”, la pioggia debole che cade come lacrime dal cielo ma che sarò il preludio alle ampie schiarite del pomeriggio.

Le temperature saranno comprese tra i 1 gradi al mattino e i 26 delle prime ore del pomeriggio. Il sole sorge alle 7,19 e tramonta alle 18,33.

Sabato 13 e tendenza per domenica

Sarà un fine settimana all'insegna del sole e con temperature massime lievemente al di sopra della media. Sabato cielo sereno e domenica qualche velatura a fine giornata. La tendenza per i primi giorni non prevede piogge.