Meteo Roma, 13 dicembre: cielo costantemente grigio e molto nuvoloso con deboli piogge intermittenti per l'intera giornata. Il tasso di umidità molto elevato farà percepire le temperature in maniera ancora più rigida.

La temperatura minima sarà di 6 gradi e la massima di 11. Il sole giovedì sorgerà alle 7:29 e tramonterà alle 16:39.

Tendenza per venerdì 14. Rovesci temporaleschi in mattinata. Leggero miglioramento in serata con deboli piogge. Temperature stazionarie.