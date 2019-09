Meteo Roma 13 settembre. Sole, cielo limpido e massima a 31: il clima perfetto

Meteo Roma 13 settembre: cole, cielo limpido e massima a 31 gradi: è il clima perfetto con poca umidità e venti leggeri prima da nord nord est e poi da ovest. E si andrà avanti così sino alla fine della prossima settimana.

Domani il sole sorgerà alle 6,47 e tramonterà alle 19,24.

Previsioni per sabato 14 settembre. E' il giorno ideale per una giornata di mare, con la minima a 20 e la massima a 32 anche se la percezione di caldo sposterà il termometro a +34 e questo a causa dei venti da sud che caricheranno l'aria di umidità. In poche parole torna per un giorno la tipica afa estiva.